Глава КДК РФС: «Рыжиков был удален ошибочно»

КДК РФС отменил дисквалификацию голкипера «Рубина» Сергея Рыжикова. По мнению комитета, вратарь казанской команды был ошибочно удален за фол на нападающем «Мордовии» Руслане Мухаметшине в матче 7-го тура Премьер-лиги.

«Мы получили запрос от клуба «Рубин» с просьбой исправить ошибку, допущенную судьей матча «Мордовия» – «Рубин», а именно удаление Рыжикова. В соответствии с установленным порядком мы направили письмо в департамент судейства и инспектирования и получили следующее заключение: «Футболист был удален с поля ошибочно». На основании этого было принято решение не применять автоматическую дисквалификацию к Рыжикову. Рыжиков уже во второй раз оказывается в подобной ситуации, но в первом случае у нас не было необходимых полномочий, а сейчас мы судейскую ошибку исправили», – заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Напомним, в ворота «Рубина» в этом эпизоде был назначен пенальти, который реализовал Далибор Стеванович. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу саранской команды.