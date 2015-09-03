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    Глава КДК РФС: «Рыжиков был удален ошибочно»

    КДК РФС отменил дисквалификацию голкипера «Рубина» Сергея Рыжикова. По мнению комитета, вратарь казанской команды был ошибочно удален за фол на нападающем «Мордовии» Руслане Мухаметшине в матче 7-го тура Премьер-лиги.

    «Мы получили запрос от клуба «Рубин» с просьбой исправить ошибку, допущенную судьей матча «Мордовия» – «Рубин», а именно удаление Рыжикова. В соответствии с установленным порядком мы направили письмо в департамент судейства и инспектирования и получили следующее заключение: «Футболист был удален с поля ошибочно». На основании этого было принято решение не применять автоматическую дисквалификацию к Рыжикову. Рыжиков уже во второй раз оказывается в подобной ситуации, но в первом случае у нас не было необходимых полномочий, а сейчас мы судейскую ошибку исправили», – заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    Напомним, в ворота «Рубина» в этом эпизоде был назначен пенальти, который реализовал Далибор Стеванович. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу саранской команды.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.09.2015 17:34
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    Комментарии (3)
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    За Спартак1922
    1441291982
    Судья, по сути, сломал решающую игру для Билялетдинова, которого, скорее всего, уволят из-за этой проигранной игры. Судья безнаказанным остается. Тренер уволен. Справедливо))
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    iBragim2102
    1441292603
    Как ошибочно пеналти 100%
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    ologreds
    1694997251
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