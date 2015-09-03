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    Пасторе мог перейти в «Ювентус»

    Полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе рассказал, что мог продолжить карьеру в «Ювентусе».

    «Я был очень близок к переходу в туринский клуб. Однако, «ПСЖ» не пожелал отпускать меня. Мне вполне комфортно в Париже. С тех пор как я прибыл в клуб, он значительно вырос в уровне. С каждым сезоном команда набирает все больших оборотов и становится сильнее. Чего стоит один приезд Анхеля Ди Марии. Я очень доволен, что он выбрал именно нашу команду. Мы находим хорошее взаимопонимание на поле. Он может стать ключевым футболистом «ПСЖ», ведь для этого у него есть все задатки».

    Источник: ESPN

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    03.09.2015 16:01
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