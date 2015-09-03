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    Мангала: «Чувствую себя комфортно в «Манчестер Сити»

    Центральный защитник «Манчестер Сити» Эльяким Мангала прокомментировал причины, которые заставили его остаться в команде.

    «Если бы я отправился в «Валенсию», то сделал бы шаг назад в своей карьере. Чувствую себя весьма комфортно в «Манчестер Сити», меня тут все устраивает. Я готов бороться за место в основе команды», – заявил игрок.

    Напомним, что в конце августа Мангала находился в шаге от перехода в «Валенсию», однако, когда клубы уладили все нюансы, футболист принял решение остаться в Англии.

    В этом сезоне 24-х летний футболист провел в стартовом составе все матчи клуба и заработал две желтые карточки.

    Источник: Skysports

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    03.09.2015 15:16
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