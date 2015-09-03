Шнякин: «У нас с Уткиным напряженные отношения»

Комментатор "НТВ-Плюс" Дмитрий Шнякин рассказал о своих взаимоотношениях с Василием Уткиным.

"Василий Уткин меня закалил. Это вообще ни для кого не новость, все об этом прекрасно знают и за пределами 16-ой комнаты: у нас с Васей напряженные отношения. Как он говорит, мы энергетически как-то не сошлись. Но это никого не должно интересовать, потому что мы должны быть профессионалами. Он меня учил, он пихал мне по-хорошему, по-спортивному. Но самое главное, отсутствием расположенности ко мне он меня закалил.

Кстати, я точно могу записать себе в плюс одну вещь: за последний год я спокойнее начал относиться к критике. Уравновешеннее. Я начал извлекать то, что мне необходимо, потому что люди иногда реально очень интересные вещи пишут, помогают. Это надо воспринимать, потому что это конструктивная критика. И такое восприятие у меня тоже выработалось благодаря Васе. А вот самое свежее, из того, что он [Василий Уткин] посоветовал: делать больше пауз и строить предложения короче", - заявил Шнякин.

Подробности - в интервью Дмитрия Шнякина, которое он дал "Бомбардиру".