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    • Молдавский арбитр получил пожизненную дисквалификацию за допущенные ошибки

    Молдавский арбитр получил пожизненную дисквалификацию за допущенные ошибки

    Молдавский арбитр ФИФА Сергей Деренов пожизненно дисквалифицирован за ошибки, допущенные в матче шестого тура чемпионата страны между «Шерифом» из Тирасполя и кишиневским «Зимбру», сообщает официальный сайт Федерации футбола Молдавии.Сообщается также, что рекомендовано исключить Деренова из списка арбитров ФИФА.

    Игра между «Шерифом» и «Зимбру» состоялась 29 августа и завершилась победой «Шерифа» со счетом 2:1. В конце первого тайма судья удалил игрока «Зимбру», а на 60-й минуте назначил пенальти в ворота «Шерифа».

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    03.09.2015 08:06
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    Комментарии (5)
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    dzvinka
    1441258723
    ))спалился
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    kella
    1441259285
    Молдаван, он и в Африке молдаван!
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    staronnik
    1441263336
    а на 60-й минуте назначил пенальти в ворота "Шерифа". Читая предыдущие статьи на этом сайте , вот и думай: НЕ забыли написать или забыли(((
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    staronnik
    1441263556
    А так по тексту получается , что у обеих команд отоварился и не смог выбрать за красивых или за умных)))
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    ologreds
    1694997256
    numo441137
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