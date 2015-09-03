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    • Митрофанов: «Витсель гарантировал, что будет играть до последнего»

    Митрофанов: «Витсель гарантировал, что будет играть до последнего»

    Гендиректор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал о попытках «Милана» в летнее трансферное окно вести переговоры по поводу перехода полузащитника Акселя Витселя в итальянский клуб.

    — Как прокомментируете ситуацию с Витселем, который мог оказаться в «Милане»?

    — «Милан» лишь в последние два дня начал предпринимать реальные попытки по этому трансферу. Мы им ответили: «Ребята, вы на часы посмотрите». Возможно, они пытались контактировать с агентами футболистов, но это лишь очередной повод для УЕФА подумать, насколько они соблюдают регламент по трансферам и как нарушают его положения. Может быть, «Милан», или «Ювентус» или кто-то еще должен быть дисквалифицирован на пару лет? Не знаю, может, даже напишем письмо в УЕФА, если появятся факты о том, кто вел переговоры с нашими игроками без нашего согласия.

    — Разве потенциальная продажа Витселя в «Милан» — это не хороший трансфер?

    — Трансфер может быть хорошим только при совпадении всех условий, когда переход интересен и клубу тоже. Каждый футболист стоит денег, и если кто-то хочет купить Витселя без нашего желания, на это есть отступные, прописанные в контракте. Значит, за эту сумму его не готовы были купить. В последний день трансферного окна разговаривал с Витселем и его агентом – договорились, что есть два варианта. Мы ведем с ним переговоры о продлении контракта. Если не договариваемся, а Аксель настаивает на уходе и нас устраивает сумма трансфера, то мы его продаем.

    — А если сумма не устраивает?

    — Контракт действует ещe два года. Витсель мне гарантировал, что в клубе он будет играть до последнего. Он и сам понимает, что так в футболе дела не делаются, когда в последний день какие-то неизвестные люди выходят на клуб с невнятными цифрами и без конкретных предложений.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.09.2015 07:05
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