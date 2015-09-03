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  • Александр Кержаков: «Тренируюсь индивидуально и по–прежнему хочу играть за «Зенит»

Александр Кержаков: «Тренируюсь индивидуально и по–прежнему хочу играть за «Зенит»

3 сентября 2015, 06:22
4

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, что определится с продолжением своей карьеры после пятого сентября. В этот день министр спорта и президент РФС Виталий Мутко встретится с патроном команды из Санкт-Петербурга Алексеем Миллером и обсудит будущее футболиста.

- Ранее гендиректор «Зенита» Максим Митрофанов говорил, что ко второму сентября вы должны определиться, как будет продолжаться ваша карьера. Можете сейчас что-то сказать?

- Думаю, вы слышали, что сказал Виталий Леонтьевич. Пока я что-то конкретное о своей карьере сказать не могу.

- Мутко, в частности, сказал, что планирует пятого сентября поговорить с патроном «Зенита» Алексеем Миллером. В том числе и о вашем будущем.

- Да. Вот, собственно, и все, что можно сказать на данный момент. Я со своей стороны могу тоже ждать решения Алексея Борисовича. И по-прежнему хочу играть за «Зенит». Но так получается, что этого делать сейчас не могу.

- Как вы себя ощущаете? Игровой практики у вас нет давно. Есть опасения за свою форму?

- Без игровой практики любой футболист не будет чувствовать себя на сто процентов. Индивидуально тренируюсь. Это все, на что могу рассчитывать в данный момент.

- Об участии в матчах за «Зенит-2» речи не идет?

- Пока нет.

- То есть новый срок, когда все должно проясниться, пятого сентября?

- Очевидно, после пятого числа будет ясно.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр Мутко Виталий
Комментарии (4)
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-Сивый Мерин-
1441253965
Карочи в утиль.
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kara-mba
1441262701
Видать зарплата не устраивает, а то сидел бы на лавке ещё пару лет в Зените-2 и в носу ковырял.
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neveldomha
1441264830
Похоже во всей этой истории АВБ не при делах, так как о нем даже речи не идет. Все зависит от Мутка.
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vyacheslaff
1441268173
Мужик!!! Ждет когда его судьбу решать какие-то дядьки, а сам в носу ковыряет...
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