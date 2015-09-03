Александр Кержаков: «Тренируюсь индивидуально и по–прежнему хочу играть за «Зенит»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, что определится с продолжением своей карьеры после пятого сентября. В этот день министр спорта и президент РФС Виталий Мутко встретится с патроном команды из Санкт-Петербурга Алексеем Миллером и обсудит будущее футболиста.

- Ранее гендиректор «Зенита» Максим Митрофанов говорил, что ко второму сентября вы должны определиться, как будет продолжаться ваша карьера. Можете сейчас что-то сказать?

- Думаю, вы слышали, что сказал Виталий Леонтьевич. Пока я что-то конкретное о своей карьере сказать не могу.

- Мутко, в частности, сказал, что планирует пятого сентября поговорить с патроном «Зенита» Алексеем Миллером. В том числе и о вашем будущем.

- Да. Вот, собственно, и все, что можно сказать на данный момент. Я со своей стороны могу тоже ждать решения Алексея Борисовича. И по-прежнему хочу играть за «Зенит». Но так получается, что этого делать сейчас не могу.

- Как вы себя ощущаете? Игровой практики у вас нет давно. Есть опасения за свою форму?

- Без игровой практики любой футболист не будет чувствовать себя на сто процентов. Индивидуально тренируюсь. Это все, на что могу рассчитывать в данный момент.

- Об участии в матчах за «Зенит-2» речи не идет?

- Пока нет.

- То есть новый срок, когда все должно проясниться, пятого сентября?

- Очевидно, после пятого числа будет ясно.