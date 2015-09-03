Шкулетич: «В России сильная и требовательная лига»

Нападающий «Локомотива» Петар Шкулетич заявил, что доволен своим положением в команде. Форвард отметил, что не всегда получает место в стартовом составе из-за высокой конкуренции в «Локо».

«Чемпионат России заметно отличается от сербского — это куда более сильная и требовательная лига. Но я постепенно привыкаю, поскольку прошло более шести месяцев с момента моего перехода из «Партизана» в «Локомотив». Сейчас всe в порядке, я получаю игровую практику, хотя бывает такое, что мне не находится места на поле. Все-таки я выступаю в топ-команде с рядом отличных футболистов. Могу себе представить, как сложно тренеру дается выбор стартового состава на матчи. В целом я доволен», – цитирует Шкулетича Blic.