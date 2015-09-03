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    • Венгер: «Мартиаль забил 11 голов в чемпионате Франции – это хорошо описывает ситуацию на трансферном рынке»

    Венгер: «Мартиаль забил 11 голов в чемпионате Франции – это хорошо описывает ситуацию на трансферном рынке»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал трансфер нападающего Антони Мартиаля из «Монако» в «Манчестер Юнайтед», который обошелся манкунианцам в 80 миллионов евро.

    «Я слышал, что «Манчестер Юнайтед» отдал за него 80 миллионов евро. Он забил 11 мячей в чемпионате Франции — это хорошо описывает ситуацию», – говорит Венгер.

    Наставник считает, что этот случай свидетельствует о дефиците хороших по меркам топ-клубов игроков.

    «Это значит, что проблема не в деньгах и не в отсутствии желания их тратить – проблема в количестве игроков, способных усилить большие клубы. Трудно найти футболиста, покупка которого гарантированно сделает команду лучше. Случай с Мартиалем очень хорошо это демонстрирует».

    Источник: Goal.com

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    03.09.2015 00:42
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    Комментарии (3)
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    iBragim2102
    1441232378
    Мартиаль проиграл когда-то место в основе Фалькао
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