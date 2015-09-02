Кадыров: «Мы готовы тесно сотрудничать с Мутко»

Почетный президент «Терека» Рамзан Кадыров прокомментировал победу Виталия Мутко на выборах главы РФС. Кадыров доволен таким исходом голосования.

«Эта весть меня очень обрадовала. Убежден, что под руководством Виталия Леонтьевича российский футбол сумеет занять достойное место в мире. Есть уверенность в том, что наша сборная команда должным образом подготовится к чемпионату мира 2018 года, который пройдет в России. Мутко имеет большой опыт, знает, как нужно организовать российский футбол, чтобы наши команды занимали ведущие места в Европе и мире», – написал глава Чеченской республики на своей странице в одной из социальных сетей.

Кадыров считает, что при Мутко улучшится работа судей.

«Я также убежден, что с приходом Виталия Мутко будет наведен должный порядок и в вопросах работы судей. Хочу поздравить Мутко, пожелать ему успехов и удачи. Мы готовы с ним тесно сотрудничать и оказывать посильную помощь и поддержку».