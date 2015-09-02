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    Иванов: «Бубнов – недалекий балабол»

    Президент «Урала» Григорий Иванов в резкой форме высказал свое мнение об известном футбольном эксперте Александре Бубнове. Бубнов ранее утверждал, что ему известна фамилия футболиста «Урала», который поставил на поражение своей команды в матче с «Тереком» (3:3).

    «Пусть Бубнов скажет фамилию игрока, поставившего на «Терек» в матче с «Уралом». Ну чего он? Он же балабол. Все люди, с кем разговариваешь, говорят, что он ненормальный человек. И его еще куда-то берут. Разве это идет на пользу нашему футболу? Какой-то недалекий человек рассказывает всякую ерунду. Бубнов же недалекий. Вы почитайте его книжки!», – говорит Иванов.

    Президент «Урала» не замедлил поделиться собственным впечатлением от книг Бубнова.

    «Я читал. Он пишет, что весь «Спартак» пьяницы, а он один кристально честный, всегда бился. Дасаев плохой, а он ведь лучший вратарь Европы. А Бубнов кто? Ну да, играл в сборной, но Дасаев-то лучший в Европы был, а Бубнов кто?».

    Источник: ФК «Урал»

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    02.09.2015 21:56
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    Комментарии (6)
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    roman230582
    1441220602
    Нажил врага себе)
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    Оззи
    1441222810
    А что...Бубнов постоянно горячку порет!!!Как будто чисто для рейтинга,как какие-нибудь "танцы" или шоу "голос" - задолбал,честное слово!!!
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    ТОЛЬКО ФУТБОЛ
    1441224275
    БУБА КАК ФУТБОЛИСТ...ТИПИЧНЫЙ КОСТОЛОМ....ТРЕНЕР НИКАКОЙ...А ДРУГИХ СУДИТЬ ПЕРВЫЙ
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    95-shishani-95
    1441226672
    Бубнов случайно не брат Жириновского?
    Ответить
    -Сивый Мерин-
    1441255822
    Иванов-далёкий балабол.
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    ologreds
    1694997258
    numo441105
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