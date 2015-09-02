Иванов: «Бубнов – недалекий балабол»

Президент «Урала» Григорий Иванов в резкой форме высказал свое мнение об известном футбольном эксперте Александре Бубнове. Бубнов ранее утверждал, что ему известна фамилия футболиста «Урала», который поставил на поражение своей команды в матче с «Тереком» (3:3).

«Пусть Бубнов скажет фамилию игрока, поставившего на «Терек» в матче с «Уралом». Ну чего он? Он же балабол. Все люди, с кем разговариваешь, говорят, что он ненормальный человек. И его еще куда-то берут. Разве это идет на пользу нашему футболу? Какой-то недалекий человек рассказывает всякую ерунду. Бубнов же недалекий. Вы почитайте его книжки!», – говорит Иванов.

Президент «Урала» не замедлил поделиться собственным впечатлением от книг Бубнова.

«Я читал. Он пишет, что весь «Спартак» пьяницы, а он один кристально честный, всегда бился. Дасаев плохой, а он ведь лучший вратарь Европы. А Бубнов кто? Ну да, играл в сборной, но Дасаев-то лучший в Европы был, а Бубнов кто?».