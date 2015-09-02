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    Симонян: «Виллаш-Боаш не хочет заниматься Кержаковым»

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал возможное завершение игровой карьеры нападающего «Зенита» Александра Кержакова.

    Кержаков не попал в заявку на Лигу чемпионов, а главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш ранее говорил, что на футболиста в этом сезоне не рассчитывает.

    «Жалко, что в 32 года он уже думает над тем, что пора заканчивать играть. Тем более что он не утратил скоростные качества. Я ему так и сказал: «Саш, рано. Я в твоeм возрасте ещe играл на чемпионате мира», – говорит Симонян.

    Также Симонян прокомментировал возможный переход Кержакова на должность в РФС.

    «Уверен, что он ещe может быть полезен «Зениту», но, видимо, Вилаш-Боаш не хочет им заниматься. А по части приобретения административного опыта мы ему поможем. Такие люди нам нужны».

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.09.2015 20:52
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    Комментарии (4)
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    roman230582
    1441216574
    Если бы был в форе наверно перешел бы куда, видио сам уже не верит в свои силы
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    ТОЛЬКО ФУТБОЛ
    1441225898
    УЧИТЫВАЯ НАШ УРОВЕНЬ НАПОВ КЕРЖАКОВ ДАЛЕКО НЕ ПОСЛЕДНИЙ
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    Оззи
    1441253222
    Ну и где ваш хваленый игрочишка???Один гол вроде забил...А вы все упор на него делаете...Ну а хуля - профаны ведь все!!!
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    ologreds
    1694997258
    numo441100
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