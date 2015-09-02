Мартиаль: «Это нормально, что Руни не знает обо мне»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Мартиаль, перешедший из «Монако», дал свое первое интервью после трансфера. Мартиаль стал самым дорогим французским футболистом в истории, а его трансфер – самой дорогой продажей Лиги 1 за все время существования турнира.

«Не знаю, действительно ли за меня заплатили 80 миллионов евро. Я не думаю о финансах. Эти вопросы клубы решают между собой, а я стараюсь не задумываться о таком. Конечно, такая сумма звучит внушительно, особенно если учитывать мой возраст. Но я постараюсь игнорировать все слухи и полностью отдаваться игре на футбольном поле», – прокомментировал Мартиаль.

19-летнего форварда не смущает, что его партнер по атаке в «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни не знал о нем.

«Это нормально, что Руни не знает обо мне. Я не так много играл в Лиге 1, и только сейчас получил вызов в сборную Франции. Он великий игрок, и с ним в команде я смогу прогрессировать быстрее».

Кроме того, Мартиаль поведал о разговоре с главным тренером клуба Луи ван Гаалом.

«Ван Гаал спросил, на какой позиции в атаке мне удобнее играть. Я сказал, что в центре, но он заявил, что будет пробовать ставить меня на разные позиции. Я полностью доверяю тренеру и постараюсь показывать свою лучшую игру в любом амплуа».