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    Мартиаль: «Это нормально, что Руни не знает обо мне»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Мартиаль, перешедший из «Монако», дал свое первое интервью после трансфера. Мартиаль стал самым дорогим французским футболистом в истории, а его трансфер – самой дорогой продажей Лиги 1 за все время существования турнира.

    «Не знаю, действительно ли за меня заплатили 80 миллионов евро. Я не думаю о финансах. Эти вопросы клубы решают между собой, а я стараюсь не задумываться о таком. Конечно, такая сумма звучит внушительно, особенно если учитывать мой возраст. Но я постараюсь игнорировать все слухи и полностью отдаваться игре на футбольном поле», – прокомментировал Мартиаль.

    19-летнего форварда не смущает, что его партнер по атаке в «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни не знал о нем.

    «Это нормально, что Руни не знает обо мне. Я не так много играл в Лиге 1, и только сейчас получил вызов в сборную Франции. Он великий игрок, и с ним в команде я смогу прогрессировать быстрее».

    Кроме того, Мартиаль поведал о разговоре с главным тренером клуба Луи ван Гаалом.

    «Ван Гаал спросил, на какой позиции в атаке мне удобнее играть. Я сказал, что в центре, но он заявил, что будет пробовать ставить меня на разные позиции. Я полностью доверяю тренеру и постараюсь показывать свою лучшую игру в любом амплуа».

    Источник: Goal.com

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    02.09.2015 20:02
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    Комментарии (5)
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    DarkJoy
    1441216153
    переплатили
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    SekatoR
    1441217212
    Удачи парень, большие надежды на тебя получается, если такие деньги выложили
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    aleksdirektor
    1441218828
    Футбольный мир сходит с ума!!! Или слишком хитрожопые агенты!
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    Maga Ingush
    1441289421
    Щас ван гаал будет эксперементы с ним делать, От защитника до центр форварда будет использовать. Упрекая 80 милионами, иногда и домой приводить чтоб ща летьми глядел))))
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    ologreds
    1694997258
    numo441096
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