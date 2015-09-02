Клеверли избежал перелома

Травма полузащитника «Эвертона» Тома Клеверли оказалась менее серьезной, чем считалось изначально. Врачи клуба подозревали перелом, тогда как бывший игрок «Манчестер Юнайтед» отделался повреждением связок лодыжки.

Ситуацию прокомментировал главный тренер «ирисок» Роберто Мартинес:

«Мы опасались, что это перелом, потому что тогда сроки возвращения игрока бы затянулись. Сейчас нам надо выяснить, как долго будет продолжаться лечение. Однако отсутствие перелома – конечно же, хорошая новость», – заключил испанский специалист.