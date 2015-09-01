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    • «Манчестер Юнайтед» опубликовал заявление о несостоявшемся трансфере Де Хеа

    «Манчестер Юнайтед» опубликовал заявление о несостоявшемся трансфере Де Хеа

    «Манчестер Юнайтед» пролил свет на ситуацию, сложившуюся вокруг перехода голкипера Давида Де Хеа в «Реал», который так и не был оформлен. В заявлении говорится, что вся инициатива исходила от мадридского клуба.

    «Манчестер Юнайтед» не искал контактов с «Реалом» для продажи Де Хеа. Давид – ключевой член команды, и клуб предпочитал не продавать его. До вчерашнего дня мы не получили ни одного предложения по Давиду.

    В обеденное время «Реал» сделал первое предложение. Клубы достигли договоренности о трансфере, который включал в себя переезд Кейлора Наваса на «Олд Траффорд». Сделки зависели друг от друга.

    В последние несколько часов, когда Навас находился в расположении «Реала», мадридский клуб контролировал документацию в отношении Де Хеа, самого Наваса и «Реала». «Манчестер Юнайтед» контролировал документы, касающиеся только «Манчестер Юнайтед», – утверждает английский клуб.

    В заявлении также содержится детальная хронология событий.

    «В 20.42 по британскому времени «Манчестер Юнайтед» отправил «Реалу» документы по двум футболистам. В 22.32 «Реал» вернул документы Давида без страницы с подписью.

    В 22.40 по британскому времени, за минуты до закрытия трансферного окна, «Манчестер Юнайтед» получил документы с существенными изменениями, что сразу же поставило трансфер под угрозу. Только в 22.55 от «Реала» пришли документы, необходимые для расторжения контракта Де Хеа.

    В это время документы по Навасу до сих пор не были нам возвращены.

    В 22.58 по британскому времени трансферное соглашение было отправлено нами через систему ФИФА TMS. До дедлайна».

    По мнению «Манчестер Юнайтед», сделка сорвалась по вине «Реала».

    «Как мы понимаем, сделка не могла состояться, потому что:

    – «Реал» не загрузил вовремя документы по Де Хеа в систему ФИФА TMS. «Манчестер Юнайтед» это сделал.

    – «Реал» не переслал документы Давида в офис Ла Лиги вовремя. Согласно сообщениям, это произошло через 28 минут после дедлайна.

    Факт того, что «МЮ» оформил все документы вовремя, подтверждает Футбольная ассоциация Англии, которая предложила помощь в обсуждении ситуации с ФИФА.

    Наш клуб предложил свою помощь и документы с временными отметками «Реалу», но они решили не идти по этому пути.

    «Манчестер Юнайтед» в трансферных операциях ведет себя надлежащим образом и действует эффективно».

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    01.09.2015 22:23
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    Комментарии (8)
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    джон базелон
    1441136518
    НЕ сомневаюсь!
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    NOVA
    1441143802
    гонят друг на друга! ну сто пудов если бы Реал хотел купить то купили бы! но мю не захотел продавать дешевле просто! хотя де хеа и не надо счас, лучше потом бесплатно возьмем!
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    Snerg
    1441146063
    РЕАЛ УЖЕ СТАЛ ДАВНО КЛУБОВ ГРЯЗИ И ПОЗОРА
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    Рауль Мадрид
    1441148418
    не верю, издревле надо искать, кому выгодно: Реалу был выгоден переход Де Хеа, МЮ - нет, можно год помурыжить, глядишь и контракт переподпишет, не дали Реалу время на все процедуры, тянули время, конечно не успели заявить в Ла Лигу
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    Maga Ingush
    1441171791
    Думаю Реал специально так сделал, чтобы в след году бесплатно получить его))) навас красавчик, было бы глупо его щас отпускать и 25 млн платить за вратаря к которого в контракте прописано что он перейдет в реал как только закончится его контракт, лучше бесплатно)) это адыкватно, и норм транс политика.
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    YAMAYKA
    1441176848
    Что делал "Реал" все лето вот в чем вопрос. Вспомнить про Де Хеа 31 августа это вверх интеллекта, на который способен господин Перес. В Итоге ДДХ скорее пол года будет сидеть на банке или же играть за команду до 21 года. ИМХО + Слухи о том, что для игры в основе ДДХ должен новый контракт подписать.
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    vidi777
    1441199465
    "В 22.58 по британскому времени трансферное соглашение было отправлено нами через систему ФИФА TMS. До дедлайна" То есть 23- 58 по Испанскому времени. У Реала было целая минута что бы собрать все необходимые документы и регистрировать Игрока )))))))))))) в МЮ что с дуба рухнули.....Они нарочно так зделали. На зло ДЕХЕА И РЕАЛА....
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    ologreds
    1694997264
    numo441016
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