«Манчестер Юнайтед» опубликовал заявление о несостоявшемся трансфере Де Хеа

«Манчестер Юнайтед» пролил свет на ситуацию, сложившуюся вокруг перехода голкипера Давида Де Хеа в «Реал», который так и не был оформлен. В заявлении говорится, что вся инициатива исходила от мадридского клуба.

«Манчестер Юнайтед» не искал контактов с «Реалом» для продажи Де Хеа. Давид – ключевой член команды, и клуб предпочитал не продавать его. До вчерашнего дня мы не получили ни одного предложения по Давиду.

В обеденное время «Реал» сделал первое предложение. Клубы достигли договоренности о трансфере, который включал в себя переезд Кейлора Наваса на «Олд Траффорд». Сделки зависели друг от друга.

В последние несколько часов, когда Навас находился в расположении «Реала», мадридский клуб контролировал документацию в отношении Де Хеа, самого Наваса и «Реала». «Манчестер Юнайтед» контролировал документы, касающиеся только «Манчестер Юнайтед», – утверждает английский клуб.

В заявлении также содержится детальная хронология событий.

«В 20.42 по британскому времени «Манчестер Юнайтед» отправил «Реалу» документы по двум футболистам. В 22.32 «Реал» вернул документы Давида без страницы с подписью.

В 22.40 по британскому времени, за минуты до закрытия трансферного окна, «Манчестер Юнайтед» получил документы с существенными изменениями, что сразу же поставило трансфер под угрозу. Только в 22.55 от «Реала» пришли документы, необходимые для расторжения контракта Де Хеа.

В это время документы по Навасу до сих пор не были нам возвращены.

В 22.58 по британскому времени трансферное соглашение было отправлено нами через систему ФИФА TMS. До дедлайна».

По мнению «Манчестер Юнайтед», сделка сорвалась по вине «Реала».

«Как мы понимаем, сделка не могла состояться, потому что:

– «Реал» не загрузил вовремя документы по Де Хеа в систему ФИФА TMS. «Манчестер Юнайтед» это сделал.

– «Реал» не переслал документы Давида в офис Ла Лиги вовремя. Согласно сообщениям, это произошло через 28 минут после дедлайна.

Факт того, что «МЮ» оформил все документы вовремя, подтверждает Футбольная ассоциация Англии, которая предложила помощь в обсуждении ситуации с ФИФА.

Наш клуб предложил свою помощь и документы с временными отметками «Реалу», но они решили не идти по этому пути.

«Манчестер Юнайтед» в трансферных операциях ведет себя надлежащим образом и действует эффективно».