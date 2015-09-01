Ван Гаал: «У Мартиаля есть все, чтобы стать топ-игроком»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал дал интервью на тему перехода нападающего «Монако» Антони Мартиаля.

«Антони – одаренный природой, молодой, многофункциональный нападающий с большим потенциалом. Мы наблюдали за ним, и он очень прибавил за время пребывания в «Монако»», – говорит ван Гаал.

Наставник считает, что молодой француз сможет со временем выйти на топ-уровень.

«Я рад, что он перешeл в «Манчестер Юнайтед». Считаю, это подходящий для Антони клуб. Здесь он продолжит развиваться, у него есть всe, чтобы стать топ-игроком. Но ему нужно дать время».