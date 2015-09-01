Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Гендиректор ЦСКА недоволен результатом жеребьевки Кубка России

    Гендиректор ЦСКА недоволен результатом жеребьевки Кубка России

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отреагировал на результат жеребьевки 1/16 Кубка России. «Армейцам» на этой стадии предстоит играть с «Байкалом» из Иркутска, который выступает в ФНЛ.

    «Не очень доволен результатами жеребьeвки Кубка России для ЦСКА. Ведь нужно будет далеко лететь. Нам предстоит крайне сложный выезд в Иркутск, так как будет очень дальний перелeт. Кроме того, будет разница во времени. Вдобавок мы играем в таком плотном графике, поэтому хотелось бы сыграть где-нибудь поближе. Но это жребий. Кто попался, тот попался. Будем играть», – прокомментировал Бабаев.

    Кроме того, гендиректор ЦСКА считает «Байкал» серьезным соперником.

    «Знаем, что «Байкал» — команда из ФНЛ, а в первом дивизионе сезон только начался. Наш соперник сейчас находится в нижней части турнирной таблицы, но этот момент не должен вводить в заблуждение, так как сезон в ФНЛ только недавно стартовал. В любом случае будет непростая игра. ЦСКА со всей серьeзностью относится к «Байкалу».

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.09.2015 19:12
    Рекомендуем
    Комментарии (14)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Garrincha58
    1441124649
    ну что вам стоит перенести матч в Химки думаю Гинер сможет вам это сделать ведь наверняка поле в Иркутске не для ваших коней
    Ответить
    ЖОРРО
    1441124848
    Заранее подготовили почву для случая если проиграют))))
    Ответить
    CSKA-39-
    1441129331
    Хоть отдно доказательство подкупа имеется? Догадливые вы все такие!
    Ответить
    Диктор
    1441130365
    Заранее ныть начали-чтобы что то выгадать.Пока Гинер у руля-ЦСКА никогда не станет чисто спортивной командой-так и будет куплю-договорюсь.Позор России одним словом.
    Ответить
    yellowbarmaley
    1441131532
    Не ной бабайка! Иркутск ближе Владивастока!
    Ответить
    Snerg
    1441146161
    он просто заранее знает что байкал их разгромит! гинер не будет на этот матч деньги тратить!
    Ответить
    GM
    1441197992
    Как мяско колбасит. Чего бромантановые так страдают? Опять на "Закрытие"-арене их колхозную командочку обули в лапти? Ну, так судьба такая...
    Ответить
    Fc_Baikal
    1441279250
    Привозите к нам третий состав,и Слуцкого в Москве оставьте. Некуй вам во всех турнирах играть... А мы дебютант. Который жаждет побед) Вперёд,Байкал. На игру обязательно приду. Посмотрю хоть как ЦСКА выглядет :D
    Ответить
    nik.
    1442036315
    Вполне можно второй состав привезти.Дать другим игрокам поиграть.А жребий и регламент кубка вполне справедливы.Команды турниром выше едут к нижним коллегам.В других регионах боллельщики тоже хотят вживую посмотреть на ЦСКА СПАРТАК РУБИН и другие известные клубы.
    Ответить
    ologreds
    1694997266
    numo441000
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+