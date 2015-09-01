Сафонов: «Кризис коснулся всех, команды больше работали на распродажу»

Известный агент Алексей Сафонов в интервью «Бомбардиру» высказал мнение, почему в России летнее трансферное окно прошло достаточно спокойно.

«Кризис коснулся всех. Во-первых, команды стараются соблюдать финансовый fair-play. Наглядный пример – «Динамо», которое больше работало на распродажу, чем на приобретение. «Амкару» разрешили в последний день трансферного окна регистрировать футболистов, поэтому пермяки на флажке дозаявили нападающего - Чуму Анене» – сказал Сафонов.

Полный текст интервью Сафонова читайте здесь.