Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Сафонов: «Кризис коснулся всех, команды больше работали на распродажу»

    Сафонов: «Кризис коснулся всех, команды больше работали на распродажу»

    Известный агент Алексей Сафонов в интервью «Бомбардиру» высказал мнение, почему в России летнее трансферное окно прошло достаточно спокойно.

    «Кризис коснулся всех. Во-первых, команды стараются соблюдать финансовый fair-play. Наглядный пример – «Динамо», которое больше работало на распродажу, чем на приобретение. «Амкару» разрешили в последний день трансферного окна регистрировать футболистов, поэтому пермяки на флажке дозаявили нападающего - Чуму Анене» – сказал Сафонов.

    Полный текст интервью Сафонова читайте здесь.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.09.2015 15:09
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997267
    numo440978
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+