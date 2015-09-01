«Урал» подписал полузащитника «Шахтера»

«Урал» в последний день трансферного окна подписал 20-летнего полузащитника академии донецкого «Шахтера» Дмитрия Билонога. Контракт с украинцем заключен на три года, в составе «шмелей» Билоног будет выступать под номером 77.

«Решил уйти из «Шахтера», так как не видел в этом клубе для себя каких-то серьезных перспектив. Считаю, что слабо там прогрессировал, так как играл не на том уровне, на котором могу. Выступление в чемпионате России даст мне больше шансов продвинуться в развитии своей карьеры», – прокомментировал свой переход Билоног.