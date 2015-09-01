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    «Урал» подписал полузащитника «Шахтера»

    «Урал» в последний день трансферного окна подписал 20-летнего полузащитника академии донецкого «Шахтера» Дмитрия Билонога. Контракт с украинцем заключен на три года, в составе «шмелей» Билоног будет выступать под номером 77.

    «Решил уйти из «Шахтера», так как не видел в этом клубе для себя каких-то серьезных перспектив. Считаю, что слабо там прогрессировал, так как играл не на том уровне, на котором могу. Выступление в чемпионате России даст мне больше шансов продвинуться в развитии своей карьеры», – прокомментировал свой переход Билоног.

    Источник: ФК «Урал»

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    01.09.2015 09:15
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    Комментарии (3)
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    Добрый Бобер
    1441092469
    Надеюсь, фамилия не говорящая.
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    kurt_cobain
    1441093607
    Хахахахаххахаххахаххахах, в урале у тебя будет шанс просто играть в чемпионате России, да, он сильнее. Нужно было себя показывать так, чтобы заявляли на ЛЧ. Взлетел черт, вышел в финал молодежной лиги чемпионов и взлетел. Нуну, глянем, пройдет он в основу или нет
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    ologreds
    1694997268
    numo440948
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