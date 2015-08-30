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  • Семин: «Если бы «Анжи» проиграл «Спартаку», меня бы уволили»

Семин: «Если бы «Анжи» проиграл «Спартаку», меня бы уволили»

30 августа 2015, 14:25
18

Главный тренер "Анжи" Юрий Семин поделился своими впечатлениями от судейства Михаила Вилкова в матче со "Спартаком".

"Сейчас все признают, что пенальти в наши ворота не было, однако арбитр Вилков его назначил. Мне очень не нравится отношение судей к "Анжи" с нашего первого матча. Я жизнь прожил в футболе, повидал в нем очень многое и после первых минут игры всегда вижу, чего хочет судья. И на этот раз судейский настрой просматривался с первых же минут, хотя "Спартак" сейчас очень силен и в посторонней помощи не нуждается. В перерыве, чувствуя настроение Вилкова, я запретил футболистам даже приближаться к арбитру.

Если бы "Анжи" проиграл этот матч, меня бы уволили. И вот невольно задаешься вопросом: тренер из-за так называемых ошибок арбитра может лишиться работы, а с самого судьи как с гуся вода – ни угрызений совести, ни наказания. Может быть, поэтому наших судей давно нет на чемпионатах мира и Европы?", - заявил Семин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Анжи Спартак Семин Юрий Вилков Михаил
Комментарии (18)
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авалон
1440934497
Умеет же в точку попасть Семин ,больше половину суди продажные
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VIPded
1440935520
А так пора увольнять Аленя...)))
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cканер
1440940396
долой московских судей,и будет честный чемпионат!
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Garrincha58
1440940492
все правильно какая у нас РФПЛ продажная и двуличная такие же и судьи что тут взять такой и весь футбол
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CSKA №1
1440941061
Ну уволят щас Аленичева,хотя,какая разница!
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Диктор
1440944424
Ох и неблагодарный ты же Юрий -спасли тебя от увольнения-а ты грязь льешь.
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Legioner-05
1440949377
Даже, если бы и проиграли, этого нельзя было делать. Работа Семина видна, просто сразу ждать результат нереально, команда собрана на канун нового сезона, игроки больше половины новички. Я думаю всё будет постепенно по нарастающей.
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Антибиотик
1440951855
Юрий Палыч радуйте нас всех своим профессиональным подходом к делу еще долгие годы!!!
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nemolod
1440956488
Пока не введут видеоповторы,как в хоккее,до тех пор все останется по-прежнему-сейчас на поле куча судей,только их количество не оправдывает качество !
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авалон
1440963282
Спартак сейчас очень силен ,а мы не уступаем им ...
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