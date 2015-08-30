Семин: «Если бы «Анжи» проиграл «Спартаку», меня бы уволили»

Главный тренер "Анжи" Юрий Семин поделился своими впечатлениями от судейства Михаила Вилкова в матче со "Спартаком".

"Сейчас все признают, что пенальти в наши ворота не было, однако арбитр Вилков его назначил. Мне очень не нравится отношение судей к "Анжи" с нашего первого матча. Я жизнь прожил в футболе, повидал в нем очень многое и после первых минут игры всегда вижу, чего хочет судья. И на этот раз судейский настрой просматривался с первых же минут, хотя "Спартак" сейчас очень силен и в посторонней помощи не нуждается. В перерыве, чувствуя настроение Вилкова, я запретил футболистам даже приближаться к арбитру.

Если бы "Анжи" проиграл этот матч, меня бы уволили. И вот невольно задаешься вопросом: тренер из-за так называемых ошибок арбитра может лишиться работы, а с самого судьи как с гуся вода – ни угрызений совести, ни наказания. Может быть, поэтому наших судей давно нет на чемпионатах мира и Европы?", - заявил Семин.