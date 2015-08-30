Галлиани: «Витсель хотел бы перейти в «Милан»

Президент «Милана» Адриано Галлиани прокомментировал возможный трансфер полузащитника «Зенита» Акселя Витселя.

«Мы потратили на Витселя много сил. Знаю, что он хотел бы перейти в «Милан», но не хочу излишне обнадеживать болельщиков — оформить его переход будет очень трудно. Посмотрим, к чему приведут переговоры, трансферное окно закрывается совсем скоро», - сказал Галлиани.

Ранее генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов говорил, что руковдство питерского клуба расставаться с Витселем не собирается.