«Динамо» - «Уфа»: составы команд

Стали известны составы команд матча седьмого тура РФПЛ «Динамо» - «Уфа».

«Динамо»: Габулов, Козлов, Губочан, Дьяков, Морозов, Зобнин, Денисов, Катрич, Жирков, Ташаев, Ионов.

Запасные: Шунин, Лещук, Левин, Живоглядов, Сарамутин, Обольский.

«Уфа»: Юрченко, Сухов, Тумасян, Осипов, Сафрониди, Пауревич, Засеев, Стоцкий, Зинченко, Галиулин, Пурье.

Запасные: Нарубин, Кацалапов, Верховцов, Никитин, Марсиньо, Фримпонг, Ханджич, Фомин, Диего Карлос, Семакин.

Игра состоится в Химках на стадионе «Арена Химки». Начало встречи в 14:00.