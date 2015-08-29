Видеотрансляция матча «Спартак» - «Анжи» - на «Бомбардире»

Подпирающий тройку лидеров «Спартак» сегодня в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги примет «Анжи», который не одержал ни одной победы, имея в активе лишь две ничьи. Как результат – последнее место махачкалинцев в турнирной таблице.



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Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Спартак» - «Анжи». Комментатор – Ерофеев Андрей. Начало в 19:30!