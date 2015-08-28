Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Оздоев: «Из «Зенита» никто не звонил»

28 августа 2015, 17:40
4

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев подчеркнул, что представители «Зенита» не связывались с ним по поводу трансфера. Ранее появилась информация, что сине-бело-голубые проявляют интерес к 22-летнему россиянину.

«Лично мне из «Зенита» никто не звонил, поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть информацию не могу. В любом случае, у меня действующий контракт с «Рубином», поэтому все переговоры сначала должны проводиться с клубом. Если «Зенит» или любой другой клуб захочет меня купить, то уверен, что руководство «Рубина» поставит меня об этом в известность», – отметил футболист.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Оздоев Магомед
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Jakson Soccer
1440777312
Если позовут, нужно переходить и прогрессировать как Смольников.
Ответить
starche
1440778154
И не позвонят.
Ответить
Garrincha58
1440779868
не обольщайся никто не позвонит
Ответить
Главные новости
«Матч ТВ» покажет 3 игры 3-го тура РПЛ
09:18
Новый клуб Заболотного, «Спартаку» отключили горячую воду, Сафонов может покинуть «ПСЖ» и другие новости
01:03
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
00:41
1
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
7
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
6
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
2
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
6
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
Вчера, 21:56
3
Все новости
Все новости
Зобнин прокомментировал вероятный уход Барко из «Спартака»
09:39
Квеквескири подписал контракт с московским клубом
09:35
«Позор»: Кирьяков пристыдил свой бывший клуб
09:29
В «Спартаке» оценили шансы против «Краснодара»
00:22
4
Известны эмоции Латышонка после ухода из «Зенита»
00:07
2
Березовский определил главного фаворита сезона РПЛ
Вчера, 23:58
2
Раскрыта главная задача ЦСКА на летнее окно
Вчера, 23:39
Бубнов задал конкретный вопрос Семаку
Вчера, 23:27
5
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
Зобнин ответил на вопрос о завершении карьеры
Вчера, 22:39
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
2
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
6
Бубнов прокомментировал хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
Вчера, 21:33
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
Вчера, 21:17
7
Зобнин отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
Вчера, 21:13
6
Судья РПЛ Танашев ездит на 13-летнем авто
Вчера, 20:58
5
83-летний Непомнящий работает без выходных: «Получаю удовольствие, никакой усталости»
Вчера, 20:24
Агент Мусаева похвалил игрока перед наступающим уходом из ЦСКА
Вчера, 20:20
5
Семак поделился мнением о паузах на водопой в РПЛ
Вчера, 20:16
2
Назван российский форвард, стоящий в разы больше 30 миллионов евро
Вчера, 19:55
16
В «Спартаке» высказались об отсутствии горячей воды в Грозном
Вчера, 19:44
9
Погребняк поставил крест на «Локомотиве» в этом сезоне
Вчера, 19:31
1
Семин объяснил, почему «Спартак» обязан выиграть РПЛ в этом сезоне
Вчера, 19:20
15
Стало известно, как игроки «Спартака» встретили Даку
Вчера, 19:07
9
Мостовой оценил возможный трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 18:53
Карседо ответил на вопрос об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 18:40
4
В «Родине» мечтают о подписании Серхио Рамоса
Вчера, 18:28
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+