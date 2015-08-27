Погребняк: «К бело-голубым цветам привыкать не придется»

Павел Погребняк, перешедший в московское «Динамо», дал свой первый комментарий в статусе игрока бело-голубых.

«Я рад оказаться в клубе с такой богатой историей, как «Динамо». К бело-голубым цветам привыкать не придется, поскольку у «Рединга» такие же. Знаком я и с прекрасными условиями на базе в Новогорске – тренировался в «Динамо» четыре года назад, когда готовился к матчу за сборную. Верю, с новой командой добьюсь больших успехов. При этом хотел бы поблагодарить всех в «Рединге» – руководителей, тренеров, футболистов, персонал. Отдельное «спасибо» болельщикам клуба – я всегда чувствовал их поддержку!», – сказал футболист.