Бышовец: «Нужно время, чтобы молодежь «Зенита» обросла мясом»

Известный специалист Анатолий Бышовец прокомментировал возможный переход Юрия Жиркова из «Динамо» в «Зенит».

«Сначала Кураньи, потом Вальбуэна. Разные слухи ходят вокруг Кокорина. Теперь вот Жирков… Вся эта информация меня, как бывшего динамовца, не может не беспокоить. Вторую половину прошлого сезона и в первых турах нынешнего чемпионата Юра оставляет очень приятное впечатление. Если он окажется в «Зените», безусловно, усилит питерцев.

В «Зените», конечно, есть талантливая молодежь. Но нужно время, чтобы она обросла мясом. А такие квалифицированные и опытные исполнители, как Жирков, чемпиону страны точно не помешают. Однозначно он для «Зенита» благо», – заявил Бышовец.