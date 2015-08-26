Кубок России. Лискинский «Локомотив» обыграл «Факел» и другие результаты

Закончились сегодняшние матчи Кубка России. Лискинский «Локомотив» сумел обыграть «Факел», «Сокол» справился с «Газовиком», а «Спартак» из Нальчика сумел сравнять счет и выиграть матч в серии пенальти.

Кубок России. 1/32 финала

Сокол (Саратов) – Газовик (Оренбург) – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 — Бурченко, 48.

Спартак (Нальчик) – Волгарь (Астрахань) – 2:2 (2:1, 0:0) По пенальти: 5:4

Голы: 0:1 — Болов, 16; 0:2 — Болонин, 25; 1:2 — Гугуев, 32; 2:2 — Кузнецов, 55.

Локомотив (Лиски) – Факел (Воронеж) – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 — Чернышов, 8; 2:0 — Чернышов, 53; 2:1 — Свежов, 73; 3:1 — Фатеев, 76.