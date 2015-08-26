Прюдомм: «Наш выход в групповой этап станет чудом из чудес»

Главный тренер «Брюгге» Мишель Прюдомм в преддверии ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» заявил, что чудеса иногда случаются. Специалист также отметил, что его команда имеет кадровые проблемы.

«Чудеса иногда случаются, но в нашем случае выход в групповой этап станет чудом из чудес. «МЮ» имеет преимущество в два мяча, это команда полна первоклассных профессионалов, которые в любой момент могут решить исход встречи. У нас же есть ряд проблем с составом. К тем, кто пропустил первый матч, присоединились Тимми Симонс и Брэндон Мехеле. В общем, травмированных много, но мы должны делать свою работу, верить в успех и стараться. Это имеет исключительное значение в спорте», – сказал Прюдомм.

Напомним, первый матч между «Манчестер Юнайтед» и «Брюгге» завершился со счетом 3:1 в пользу английской команды.