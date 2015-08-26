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    • Ван Гаал: «Не думаю, что мои игроки отнесутся к игре несерьезно»

    Ван Гаал: «Не думаю, что мои игроки отнесутся к игре несерьезно»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал поделился ожиданиями от предстоящей встречи раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Брюгге». Голландец отметил, что ни о какой расслабленности со стороны игроков его команды не может быть и речи.

    «Не думаю, что мои игроки отнесутся к игре несерьезно. К этому матчу мы готовились так же, как к другим, и никаких изменений в нашей игре по сравнению с поединком на прошлой неделе быть не должно. Гол Маруана Феллаини был очень важен. Теперь мы можем начать матч с большей уверенностью в себе. И все же, как вы знаете, первый поединок мы должны были выигрывать гораздо проще», – сказал ван Гаал.

    Напомним, первый матч между «Манчестер Юнайтед» и «Брюгге» завершился со счетом 3:1 в пользу английской команды.

    Источник: УЕФА

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    26.08.2015 07:08
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    Комментарии (2)
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    olegiovchenko
    1440587137
    Ван Дамм,ты конченый!!!
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    ologreds
    1694997312
    numo440310
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