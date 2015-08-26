Пике: «Победа «Барселоны» в чемпионате не зависит от судей»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике считает, что исход чемпионата Испании не зависит от работы судей.

«Победа «Барселоны» в чемпионате не зависит от судей. Арбитры абсолютно беспристрастны. Даже если проиграешь в одном матче, это не конец света. Мы выиграли пять из семи последних чемпионатов Испании», – высказался Пике.

Кроме того, футболист прокомментировал свою четырехматчевую дисквалификацию, которую он заработал, оскорбив судью в матче за Суперкубок против «Атлетика» (1:1).

«Я настроен оптимистично и надеюсь, что дисквалификация будет сокращена. Тяжело, когда не имеешь возможности помочь команде».