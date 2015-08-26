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    • Луческу: «Можно было не доводить всех до инфарктного состояния»

    Луческу: «Можно было не доводить всех до инфарктного состояния»

    Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу посетил пресс-конференцию после ответного матча с «Рапидом» (2:2) в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов. Ничья вывела украинский клуб в групповой этап турнира.

    «Я бы предпочел, чтобы не было такого драматичного матча. Хотелось, чтобы команда провела всю игру так, как в первом тайме, хотя и там мы допускали некоторые ошибки, и не доводила все до конца игры, когда лишь чудо нас спасло. Поздравил ребят с выходом в групповой этап, но и сказал, что совсем не доволен вторым таймом», – комментирует игру Луческу.

    Румын не стал изменять себе и высказался о судействе.

    «Хотелось бы посмотреть, было ли вне игры, когда нам забивали со штрафного. Два игрока «Рапида» находились перед Пятовым. Когда был фол на Гладком, если уже прервал нашу голевую атаку, то нужно было показывать красную карточку или дать нападающему возможность завершить атаку, а потом уже давать желтую. Такая же ситуация была в Вене, когда Степаненко сфолил, но рефери позволил доиграть эпизод, и только потом показал нашему игроку желтую. Я не понимаю, почему одинаковые моменты трактуются по-разному».

    Также Луческу отметил везение своей команды в концовке встречи.

    «Рапид» сейчас находится в хорошем состоянии. Сегодняшняя игра – самая везучая в моей карьере тренера. Когда уже практически невозможно был отыграться, у «Рапида» было два момента. Стресс и давление за результат не позволили нам выглядеть более уверенно. У нас были невероятные контратаки, но последний пас хромал. Могли намного лучше контратаковать и не доводить всех до инфарктного состояния».

    Источник: Football

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    26.08.2015 01:10
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