Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Прюдомм: «Давайте помолимся»

    Главный тренер «Брюгге» Мишель Прюдомм пообщался с журналиста накануне ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». По мнению наставника, бельгийцам потребуется чудо, чтобы отыграть результат первой встречи (3:1).

    «Чудеса иногда случаются, но англичане имеют преимущество в два мяча, и они большие профессионалы. Чтобы случилось чудо, нужно играть на максимуме своих возможностей, а соперник при этом не должен использовать максимум своего потенциала. К тому же у нас отсутствует много игроков. Если мы хотим получить свой шанс, то должны сыграть идеально. Это будет тяжело, но давайте помолимся», – говорит Прюдомм.

    Также тренер отметил умение «Манчестер Юнайтед» справляться с давлением.

    «Манчестер Юнайтед» знает, как справляться с давлением. Они сталкиваются с этим каждый день, каждую минуту, в каждом матче. Они на одном уровне играли против «Тоттенхэма», «Ньюкасла» и против нас. Я не думаю, что они будут испытывать сильное давление, если мы забьем, но это будет важно для нашей уверенности в себе».

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.08.2015 00:39
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997313
    numo440299
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+