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    • Лига чемпионов. «Шахтер» играет вничью с «Рапидом», «Валенсия» уступает «Монако» и другие результаты

    Лига чемпионов. «Шахтер» играет вничью с «Рапидом», «Валенсия» уступает «Монако» и другие результаты

    Во вторник вечером завершились пять ответных матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов.

    Игра во Львове между донецким «Шахтером» и венским «Рапидом» началась с взаимного обмена голами. К исходу первого получаса матча счет был уже 2:2, причем какое-то время «Рапид» даже вел со счетом 1:2. Ничья выводила в групповой этап украинцев, и гостям нужно было забивать. Во втором тайме «Рапид» пытался забить недостающий мяч, но результатом этих усилий стало лишь удаление Зоннляйтнера в концовке встречи, которая получилась очень нервной для хозяев. Но «Шахтер» при помощи огромной удачи все-таки дотерпел и вновь вышел в основную сетку ЛЧ.

    В остальных встречах «Валенсия» проиграла «Монако», но счет домашней игры вывел испанцев в групповой этап; «Мальме» выиграл у «Селтика» и прошел дальше; «Маккаби» и «Базель» опять сыграли вничью, но за счет выездного гола дальше прошел израильский клуб; загребское «Динамо» повторно обыграло «Шкендербеу».

    Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Ответные матчи

    Шахтер (Украина) – Рапид (Австрия) – 2:2 (2:2)

    Голы: 1:0 – Марлос, 10; 1:1 – Шауб, 12; 1:2 – Хофман, 21; 2:2 – Гладкий, 28.

    Удаления: Зоннляйтнер, 88.

    Первый матч: 1:0

    Монако (Монако) – Валенсия (Испания) – 2:1 (1:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Негредо, 4; 1:1 – Раджи, 17; 2:1 – Эчиеджиле, 75.

    Первый матч: 1:3​

    Мальме (Швеция) – Селтик (Шотландия) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Розенберг, 23; 2:0 – Боята (в свои ворота), 54.

    Первый матч: 2:3​

    Маккаби (Израиль) – Базель (Швейцария) – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Дзуффи, 11; 1:1 – Захави, 24.

    Первый матч: 2:2​

    Динамо (Хорватия) – Шкендербеу ( Албания) – 4:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Судани, 9; 1:1 – Эскердинья, 10; 2:1 – Ходжич, 15; 3:1 – Таравель, 55; Судани, 80.

    Удаления: Сантос, 48.

    Первый матч: 2:1

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.08.2015 23:40
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    Комментарии (8)
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    XimeRajke
    1440535556
    Шахтар отскочил, дебилы мля, как так можно играть в обороне.
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    Axidan
    1440535560
    правда, что дотерпел... )) игра супервалидольная была. нельзя так играть в таком турнире. слава Богу, что фортуна была сегодня на нашей стороне!
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    roman230582
    1440567235
    Неплохо было бы писать счет первой встречи для наглядности. Все таки кубковые поединки состоят из 2 матчей.
    Ответить
    roman230582
    1440567464
    Думал Селтик и Базель пройдут, клубы с историей. Монако жаль, не повезло со жребием.
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    kidd-75
    1440569411
    Вот Загреб играет с какой-то шляпой, будучи такой же, а в это время Валя выносит Монако. Это что же за правила жеребьевки такие?
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    Marizza
    1440618026
    Мальме??????
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    ologreds
    1694997312
    numo440294
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