Лига чемпионов. «Шахтер» играет вничью с «Рапидом», «Валенсия» уступает «Монако» и другие результаты

Во вторник вечером завершились пять ответных матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Игра во Львове между донецким «Шахтером» и венским «Рапидом» началась с взаимного обмена голами. К исходу первого получаса матча счет был уже 2:2, причем какое-то время «Рапид» даже вел со счетом 1:2. Ничья выводила в групповой этап украинцев, и гостям нужно было забивать. Во втором тайме «Рапид» пытался забить недостающий мяч, но результатом этих усилий стало лишь удаление Зоннляйтнера в концовке встречи, которая получилась очень нервной для хозяев. Но «Шахтер» при помощи огромной удачи все-таки дотерпел и вновь вышел в основную сетку ЛЧ.
В остальных встречах «Валенсия» проиграла «Монако», но счет домашней игры вывел испанцев в групповой этап; «Мальме» выиграл у «Селтика» и прошел дальше; «Маккаби» и «Базель» опять сыграли вничью, но за счет выездного гола дальше прошел израильский клуб; загребское «Динамо» повторно обыграло «Шкендербеу».
Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Ответные матчи
Шахтер (Украина) – Рапид (Австрия) – 2:2 (2:2)
Голы: 1:0 – Марлос, 10; 1:1 – Шауб, 12; 1:2 – Хофман, 21; 2:2 – Гладкий, 28.
Удаления: Зоннляйтнер, 88.
Первый матч: 1:0
Монако (Монако) – Валенсия (Испания) – 2:1 (1:1) Текстовый онлайн матча
Голы: 0:1 – Негредо, 4; 1:1 – Раджи, 17; 2:1 – Эчиеджиле, 75.
Первый матч: 1:3
Мальме (Швеция) – Селтик (Шотландия) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Розенберг, 23; 2:0 – Боята (в свои ворота), 54.
Первый матч: 2:3
Маккаби (Израиль) – Базель (Швейцария) – 1:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Дзуффи, 11; 1:1 – Захави, 24.
Первый матч: 2:2
Динамо (Хорватия) – Шкендербеу ( Албания) – 4:1 (2:1)
Голы: 1:0 – Судани, 9; 1:1 – Эскердинья, 10; 2:1 – Ходжич, 15; 3:1 – Таравель, 55; Судани, 80.
Удаления: Сантос, 48.
Первый матч: 2:1