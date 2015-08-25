Лига чемпионов. «Шахтер» играет вничью с «Рапидом», «Валенсия» уступает «Монако» и другие результаты

Во вторник вечером завершились пять ответных матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Игра во Львове между донецким «Шахтером» и венским «Рапидом» началась с взаимного обмена голами. К исходу первого получаса матча счет был уже 2:2, причем какое-то время «Рапид» даже вел со счетом 1:2. Ничья выводила в групповой этап украинцев, и гостям нужно было забивать. Во втором тайме «Рапид» пытался забить недостающий мяч, но результатом этих усилий стало лишь удаление Зоннляйтнера в концовке встречи, которая получилась очень нервной для хозяев. Но «Шахтер» при помощи огромной удачи все-таки дотерпел и вновь вышел в основную сетку ЛЧ.

В остальных встречах «Валенсия» проиграла «Монако», но счет домашней игры вывел испанцев в групповой этап; «Мальме» выиграл у «Селтика» и прошел дальше; «Маккаби» и «Базель» опять сыграли вничью, но за счет выездного гола дальше прошел израильский клуб; загребское «Динамо» повторно обыграло «Шкендербеу».

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Ответные матчи

Шахтер (Украина) – Рапид (Австрия) – 2:2 (2:2)

Голы: 1:0 – Марлос, 10; 1:1 – Шауб, 12; 1:2 – Хофман, 21; 2:2 – Гладкий, 28.

Удаления: Зоннляйтнер, 88.

Первый матч: 1:0

Монако (Монако) – Валенсия (Испания) – 2:1 (1:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Негредо, 4; 1:1 – Раджи, 17; 2:1 – Эчиеджиле, 75.

Первый матч: 1:3​

Мальме (Швеция) – Селтик (Шотландия) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Розенберг, 23; 2:0 – Боята (в свои ворота), 54.

Первый матч: 2:3​

Маккаби (Израиль) – Базель (Швейцария) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Дзуффи, 11; 1:1 – Захави, 24.

Первый матч: 2:2​

Динамо (Хорватия) – Шкендербеу ( Албания) – 4:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Судани, 9; 1:1 – Эскердинья, 10; 2:1 – Ходжич, 15; 3:1 – Таравель, 55; Судани, 80.

Удаления: Сантос, 48.

Первый матч: 2:1