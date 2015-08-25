Ван Марвейк – главный тренер Саудовской Аравии

Голландский специалист Берт ван Марвейк назначен на пост главного тренера национальной сборной Саудовской Аравии, сообщает официальный сайт федерации футбола страны.

Соглашение рассчитано на один год. Первый матч под руководством ван Марвейка Саудовская Аравия сыграет 3 сентября – это будет встреча со сборной Восточного Тимора в рамках квалификации к ЧМ-2018.

Ван Марвейк известен по работе со сборной Нидерландов, которую он вывел в финал ЧМ-2010. Последним местом работы специалиста был «Гамбург», которым тренер руководил в 2013-2014 годах.