Тренер «Спортинга»: «Счет первого матча оставляет командам равные шансы»

Главный тренер «Спортинга» Жорже Жезуш поделился своими ожиданиями перед ответным матчем плей-офф раунда Лиги чемпионов против ЦСКА.

«Счет 2:1 оставляет командам равные шансы. Мы победили, но пропустили на своем поле, а это большой минус. Команды находятся в равных условиях и в физическом плане. Вот если бы ЦСКА не играли в минувшие выходные, можно было говорить о чьем-то серьезном преимуществе», – считает Жезуш

Кроме того, португале заявил, что главной задачей его команды в этом поединке будет оставить свои ворота в неприкосновености.

«Конечно, наша главная задача – не пропустить. Мы понимаем, что ЦСКА с первых минут понесется забивать. У москвичей есть не только Думбья, но и Муса, Тошич. Надеюсь, получится настоящий спектакль. А рассчитываю, разумеется, на положительный результат для «Спортинга», – добавил Жезуш.

Напомним, что матч ЦСКА – «Спортинг» состится в средув 21:45 на «Арене Химки».