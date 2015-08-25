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    • Тренер «Спортинга»: «Счет первого матча оставляет командам равные шансы»

    Тренер «Спортинга»: «Счет первого матча оставляет командам равные шансы»

    Главный тренер «Спортинга» Жорже Жезуш поделился своими ожиданиями перед ответным матчем плей-офф раунда Лиги чемпионов против ЦСКА.

    «Счет 2:1 оставляет командам равные шансы. Мы победили, но пропустили на своем поле, а это большой минус. Команды находятся в равных условиях и в физическом плане. Вот если бы ЦСКА не играли в минувшие выходные, можно было говорить о чьем-то серьезном преимуществе», – считает Жезуш

    Кроме того, португале заявил, что главной задачей его команды в этом поединке будет оставить свои ворота в неприкосновености.

    «Конечно, наша главная задача – не пропустить. Мы понимаем, что ЦСКА с первых минут понесется забивать. У москвичей есть не только Думбья, но и Муса, Тошич. Надеюсь, получится настоящий спектакль. А рассчитываю, разумеется, на положительный результат для «Спортинга», – добавил Жезуш.

    Напомним, что матч ЦСКА – «Спортинг» состится в средув 21:45 на «Арене Химки».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.08.2015 19:04
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    Комментарии (3)
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    ЖОРРО
    1440527903
    Надеюсь, для Жезуша завтрашний матч станет драмой))))
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    ologreds
    1694997314
    numo440271
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