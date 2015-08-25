Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Каборе: «Постараюсь завоевать сердца болельщиков «Краснодара»

    Каборе: «Постараюсь завоевать сердца болельщиков «Краснодара»

    Новичок «Краснодара» полузащитник Шарль Каборе прокомментировал свой переход в стан команды Олега Кононова.

    «Очень рад тому, что стал игроком такого клуба, как «Краснодар». Я открываю новую страницу своей футбольной карьеры и надеюсь, что смогу показать свою лучшую игру в новой команде и помогу ей добить новых побед. Я провел хорошее время в «Кубани» и благодарен ее болельщикам за ту поддержку, которую они мне оказывали. Теперь постараюсь своей игрой завоевать сердца болельщиков «Краснодара». Буду стараться сделать все, чтобы моя новая команда стала еще сильнее!», – заявил Каборе.

    Напомним, «Краснодар» арендовал Каборе до конца иекущего сезона.

    Источник: ФК «Краснодар»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.08.2015 17:44
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997315
    numo440265
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+