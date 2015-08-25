Шикунов: «Ростов» сделает все, чтобы заявить новых игроков»

Руководство «Ростова» делает все для того, чтобы расплатиться по долгам до сентября и успеть зарегистрировать новых игроков.

«Руководство занимается этим вопросом погашения долгов. Мы хотим успеть открыть регистрацию. У нас есть проблемы с составом, позиции, которые надо укрепить. Руководители занимаются, чтобы до 1 сентября погасить задолженности», – заявил вице-президент ростовчан Александр Шикунов.

Напомним, ранее РФС запретил клубу регистрировать новых игроков из-за имеющейся задолженности. После этого финансовую помощь в размере 100 миллионов рублей оказал бизнесмен Иван Саввиди.