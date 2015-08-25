Фернандес: «Забитый в Лиссабоне гол облегчает нашу ситуацию»

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес поделился своими ожиданиями перед ответным матчем плей-офф раунда Лиги чемпионов против «Спортинга».

«Спортинг» – очень хорошая команда, быстро атакует, держит накал борьбы на высоком уровне. Играющая команда. Завтра нам придeтся непросто, но мы постараемся провести свой лучший матч, чтобы выйти в следующий этап. То, что удалось забить гол в первом матче, немного облегчает нашу ситуацию. Завтра нам надо играть на победу, необходимо забивать, но в то же время необходимо сохранить ворота сухими. Если пропустим, ситуация существенно осложнится.

Считаю, что «Спортинг» будет играть в более оборонительный футбол. Конечно, они постараются забить, но не уверен, что они будут вести игру и атаковать с первых минут», – заявил Фернандес на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что первая игра завершилась со счетом 2:1 в пользу португальцев.