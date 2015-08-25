Бердыев: «У меня нет разногласий с руководством «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев прокомментировал слухи о своих разногласиях с руководством донского клуба.

«В уважаемой мною газете появилась информация, которая полностью не соответствует действительности. У меня хорошие отношения с руководством Ростовской области, и я с пониманием отношусь к сложившейся финансовой ситуации. Я не вел и не веду никаких переговоров со спонсорами. Это прерогатива исключительно руководства «Ростова». Меня удивляет, что такая авторитетная газета, как «Известия», публикует недостоверную информацию», – заявил Бердыев.