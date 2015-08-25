Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    «Барселона» интересуется Ярмоленко

    Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко входит в сферу интересов «Барселоны». Каталонцы после продажи Педро в «Челси» рассматривают вариант с украинцем на случай травмы одного из трех игроков атакующей линии команды.
    Ранее главный тренер «Барселоны» Луис Энрике сообщил, что в атаке своей команды рассчитывает на Сандро Рамиреса и Мунира Эль-Хаддади.
    Интересно, что испанское издание Sport.es, поместив новость от интересе каталонцев к Ярмоленко, прикрепило к материалу фото другого нападающего киевской команды поляка Лукаша Теодорчика.

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.08.2015 12:01
    Рекомендуем
    Комментарии (12)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    алекс88
    1440495317
    С таким успехом и кокой они заинтересуются
    Ответить
    Miha
    1440499726
    Под конец трансферного из РПЛ и УПЛ по бомбе назревает)) Только интересно, из парочки Кокорин и Ярмоленко кто нибудь уедет в топ-чемпионат или это так и останется жирной УТКОЙ?
    Ответить
    Truly
    1440504988
    И Кокориным наверняка.
    Ответить
    Asbjorn
    1440510677
    Наверно не перейдёт, не на лавку же поедет
    Ответить
    >ㅁㅁ<
    1440513825
    Что за игрок новичок
    Ответить
    95-shishani-95
    1440528267
    Зачем на лавку?
    Ответить
    Ойбек)
    1440577667
    Федя Смолов лучший вариант
    Ответить
    Ойбек)
    1440577690
    Хотя скорее всего Нолито перейдет
    Ответить
    ologreds
    1694997317
    numo440234
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+