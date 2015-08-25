«Барселона» интересуется Ярмоленко

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко входит в сферу интересов «Барселоны» . Каталонцы после продажи Педро в «Челси» рассматривают вариант с украинцем на случай травмы одного из трех игроков атакующей линии команды.

Ранее главный тренер «Барселоны» Луис Энрике сообщил, что в атаке своей команды рассчитывает на Сандро Рамиреса и Мунира Эль-Хаддади.