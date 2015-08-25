Тренер «Рапида»: «Постараемся создать «Шахтеру» побольше проблем»

Накануне ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Шахтером» наставник «Рапида» Зоран Баришич ответил на вопросы СМИ.



– Мы принимаем во внимание то, что обстановка сложилась не совсем в нашу пользу, учитывая счет 0:1 в первой игре. Мы упустили некоторые возможности. Но приложим максимум усилий, чтобы создать как можно больше проблем «Шахтеру» завтра. Игра покажет!



– Каково ваше мнение о Мирче Луческу? И второе: по словам главного тренера «горняков», в первом матче определенные обстоятельства были против «Шахтера». Как можете это прокомментировать?

– Когда я слышу имя Мирчи Луческу, первое, о чем думаю, – о большом уважении к этому человеку. Он показал себя как высококвалифицированный профессионал. Это опытный тренер, который достиг существенных успехов. Господин Луческу – очень хороший наставник. Что касается второй части вопроса: возможно, судья какими-то решениями и повлиял на ход матча. Было две достаточно спорных желтых карточки. Но я считаю, что в целом игра была честной.



– Насколько сложно бороться с «Шахтером» за мяч и в каких зонах поля необходимо добиться контроля над ним?

– Действительно, с «Шахтером» очень сложно играть, бороться за мяч. Но главное то, где и когда мы им завладеем. Важно контролировать моменты, когда дончане переходят от обороны к нападению. Да, мы также принимаем во внимание, что у нашего соперника избыток очень сильных и быстрых футболистов, которые в целом составляют очень сыгранную команду, но мы будем бороться, и завтрашний матч покажет.



– В последней игре чемпионата вы дали отдохнуть нескольким ключевым для вашей команды футболистам. Можно ли назвать будущий поединок с «Шахтером» самым важным для «Рапида» в сезоне?

– Для нас было важно дать отдохнуть ряду игроков, перевести их в так называемый щадящий режим. Действительно, предстоящий матч является наиболее важным для нас в это время. Да, у нас довольно небольшие шансы на то, чтобы пройти дальше, но они есть. Все зависит от нас.



Напомним, что матч «Шахтер» – «Рапид» состоится сегодня во Львове. Начало встречи в 21:45 мск.