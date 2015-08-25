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    Нету: «Надеюсь, «Спортинг» пройдет ЦСКА»

    Защитник «Зенита» Луиш Нету поделился ожиданиями от жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Португалец также выразил надежду, что лиссабонский «Спортинг» по сумме двух матчей обыграет ЦСКА и пробьется в главный клубный турнир Европы.

    «В любом случае в Лиге чемпионов нам попадутся сильные соперники, но надеюсь, что это по крайней мере будет не группа смерти. И, конечно, приятно, если это опять будут португальцы — это для нас возможность встретиться с семьей, побывать в своей стране.

    Следил ли я за играми квалификации? Да, смотрел «Спортинг» и ЦСКА, еще «Валенсию» и «Монако». Думаю, шансы у всех пока что 50 на 50. «Спортингу» просто точно не будет, в России играть сложно, но надеюсь, они смогут пройти дальше», – сказал Нету.

    Источник: ФК «Зенит»

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    25.08.2015 09:24
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    Комментарии (19)
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    vest01
    1440489252
    ВЕРИМ И БОЛЕЕМ ЗА ЦСКА.А ЭТОТ НЕТУ ПОШЕЛ В ЖОПУ.
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    poodle
    1440491878
    вся Россия надеется,спортинг должен на классе,пешком проходить конский клу,!
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    ФК Зенит всея Руси
    1440494443
    Я болею за Россию. За любой наш клуб. - А кто спрашивал Нету и разместил его ответ в российской прессе -- тот утырок. Не португальца дело, рассуждать о футболе нашей страны. Шёл бы лучше тренироваться, ему ещё очень много над собой работать. - Удачи Краснодару, Рубину и ЦСКА.
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    Бан
    1440495470
    Нету может надеяться на все что угодно, но в душе. Играя в России, получая деньги от "российского достояния", публично болеть против российского клуба в ЛЧ это свинство (не в обиду спартаковцам).
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    Viktor26
    1440496836
    Он не россиянин что бы болеть за Российские клубы в еврокубках(зенит не считаю:-))и выражает своё мнение и желание (кое у всех разное) и судя что ЦСКА в Российском чемпе. неприменяемый соперник его желания понятны.
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    Spark333
    1440502459
    ЦСКА победит и Нетка вместе со Спортингом будут посасывать(((
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    ФОКС АРМЕЙСКИЙ
    1440504948
    а что это какие то продавцы бананов тут развыступались?
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    yellow_man
    1440504961
    надеюсь зениту попадётся группа в лч, как у ЦСКА в последние 2 года...
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    bratskij
    1440508521
    Бомж он и в Африке бомж.
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    ologreds
    1694997318
    numo440220
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