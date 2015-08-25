Нету: «Надеюсь, «Спортинг» пройдет ЦСКА»

Защитник «Зенита» Луиш Нету поделился ожиданиями от жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Португалец также выразил надежду, что лиссабонский «Спортинг» по сумме двух матчей обыграет ЦСКА и пробьется в главный клубный турнир Европы.

«В любом случае в Лиге чемпионов нам попадутся сильные соперники, но надеюсь, что это по крайней мере будет не группа смерти. И, конечно, приятно, если это опять будут португальцы — это для нас возможность встретиться с семьей, побывать в своей стране.

Следил ли я за играми квалификации? Да, смотрел «Спортинг» и ЦСКА, еще «Валенсию» и «Монако». Думаю, шансы у всех пока что 50 на 50. «Спортингу» просто точно не будет, в России играть сложно, но надеюсь, они смогут пройти дальше», – сказал Нету.