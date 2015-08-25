Бубнов: «Рубин» даже с шестью защитниками закрыться не может»

Эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру шестого тура РФПЛ между «Рубином» и «Зенитом» (1:3). Главной причиной поражения хозяев поля Бубнов считает большую разницу в классе соперников.

«В проигранном «Краснодару» матче Андре Виллаш-Боаш произвел неудачную ротацию состава. Прежде всего, опрометчиво оставил на скамейке запасных Доменико Кришито. Вследствие чего были нарушены игровые связи. Откровенно говоря, португалец неделю назад здорово напортачил. Ну и плюс ко всему, «Рубин» — это не «Краснодар». Казанцы, в том состоянии, в котором они сейчас находятся, просто не в состоянии конкурировать с «Зенитом».

«Рубин» начал игру с шестью номинальными защитниками в составе, потому что Ринат Билялетдинов понимает, насколько у него в обороне плохи дела, и решил за счет количества как-то нивелировать атакующий потенциал «Зенита». На встречных курсах с питерцами играть — смерти подобно. Другой тактики против них придумать сложно. После перерыва, когда нужно было счет сравнивать, он снял двух уругвайских защитников и выпустил игроков атакующих, Дядюна и Эдуардо, и какая-то острота стала возникать у ворот Лодыгина, но мы видели, к чему это привело. Разница в классе, повторюсь, сейчас очень большая. «Рубин» даже с шестью защитниками закрыться не может. Причем ни количественно, ни качественно», – сказал Бубнов.