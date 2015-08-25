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    • Бубнов: «Рубин» даже с шестью защитниками закрыться не может»

    Бубнов: «Рубин» даже с шестью защитниками закрыться не может»

    Эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру шестого тура РФПЛ между «Рубином» и «Зенитом» (1:3). Главной причиной поражения хозяев поля Бубнов считает большую разницу в классе соперников.

    «В проигранном «Краснодару» матче Андре Виллаш-Боаш произвел неудачную ротацию состава. Прежде всего, опрометчиво оставил на скамейке запасных Доменико Кришито. Вследствие чего были нарушены игровые связи. Откровенно говоря, португалец неделю назад здорово напортачил. Ну и плюс ко всему, «Рубин» — это не «Краснодар». Казанцы, в том состоянии, в котором они сейчас находятся, просто не в состоянии конкурировать с «Зенитом».

    «Рубин» начал игру с шестью номинальными защитниками в составе, потому что Ринат Билялетдинов понимает, насколько у него в обороне плохи дела, и решил за счет количества как-то нивелировать атакующий потенциал «Зенита». На встречных курсах с питерцами играть — смерти подобно. Другой тактики против них придумать сложно. После перерыва, когда нужно было счет сравнивать, он снял двух уругвайских защитников и выпустил игроков атакующих, Дядюна и Эдуардо, и какая-то острота стала возникать у ворот Лодыгина, но мы видели, к чему это привело. Разница в классе, повторюсь, сейчас очень большая. «Рубин» даже с шестью защитниками закрыться не может. Причем ни количественно, ни качественно», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    25.08.2015 06:06
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    Комментарии (4)
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    ФК Зенит всея Руси
    1440483329
    Бывает. - Главное чтобы в Европе получилось.
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    roman230582
    1440484563
    Истину глаголит Бубен
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    РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК
    1440489075
    Да ладно, зенит мертвый. ДА, рубин еще мертвее, но! ПОПАДИ ДЯДЮН выход один на один, и ПРИВЕТ ЗЕНИТУ был бы.....А так попал Халк- ну он умеет без вопросов.Вот и весь матч вам.
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    ologreds
    1694997319
    numo440203
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