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    Венгер: «Мы забили гол по правилам»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал матч третьего тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:0). По мнению наставника «канониров», арбитры несправедливо отменили гол «Арсенала».

    «Мы забили гол по правилам, но он был отменен. Я ничего не могу с этим сделать. Судья просто отменил честный гол. Нравится вам это или нет, но это факт», – утверждает Венгер.

    Француз считает, что его команда создала больше моментов, чем соперник.

    «У «Ливерпуля» были моменты в первом тайме, но они ничего не создали во втором. Мы же создавали шансы весь матч. Нам не повезло, потому что мы забили честный гол, но по непонятным причинам он был отменен».

    При этом Венгер отдал должное действиям защиты «Ливерпуля».

    «Мы старались создавать моменты, атаковали, но не могли забить, потому что «Ливерпуль» хорошо смотрелся в защите. Они играли достаточно глубоко, нам не удавалось реализовать свои моменты».

    Источник: BBC

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    25.08.2015 01:14
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    Комментарии (3)
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    vovinho11
    1440463849
    Ну и что. Спортинг Реалу тоже забил по правилам, но тоже не засчитали. Смирись
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    denger1000
    1440482284
    Арсенал переиграл в контроль и чуть больше бил мимо ворот
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    ologreds
    1694997319
    numo440198
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