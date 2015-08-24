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    АПЛ. «Арсенал» и «Ливерпуль» голов не забили

    Центральный и он же последний матч третьего тура АПЛ между «Арсеналом» и «Ливерпулем» забитых мячей не принес – 0:0.

    Но эти нули вовсе не были скучными: команды создали великое множество голевых моментов, но каждый раз на пути мяча вставали Петр Чех, Симон Миньоле или каркас ворот «Эмирейтс».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 3-й тур.

    Арсенал (Лондон) – Ливерпуль (Ливерпуль) 0:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Арсенал: Чех, Монреаль, Чамберс, Паулиста, Бельерин, Озил, Рэмси, Коклен (Окслэд-Чемберлен, 82), Касорла, Санчес, Жиру (Уолкотт, 73).

    Ливерпуль: Миньоле, Гомес, Шкртел, Ловрен, Клайн, Лейва (Росситер, 75), Джан, Милнер, Фирмино (Айб, 62), Коутиньо (Морено, 88), Бентеке.

    Предупреждения: Шкртел, 60; Паулиста, 65; Джан, 66; Гомес, 79; Миньоле, 85.

    Судья: Майкл Оливер.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.08.2015 23:53
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    Комментарии (18)
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    JendosParavoz
    1440451394
    Матч на заглядение! Ничейка справедлива. 1 тайм за Ливерпулем, во 2 пушкари были лучше. Самые лучшие были воротчики))
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    Akraarsenal
    1440453784
    Срочно нужен центрфорвард ....как раз таки Бензема!!!
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    Mr Ars
    1440472180
    Вообще-то Арсенал забил.Боковой судья перестраховался
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    coocoo
    1440472570
    более унылый футбол можно встретить только у нас
    Ответить
    Наш Зенит 99
    1440473777
    Шавы не хватили потому что)
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    DjangoGunner
    1440478993
    Судья шалава косая ! Чистый гол спросрал в центральном матче , вот такие идиоты отнимают шансы на чемпионство !
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    LMI
    1440480253
    Говеный футбол, к ВЕЛИЧАЙШЕМУ сожалению в исполнении Арсенала. Прсото коротко - НЕТ ИГРЫ. Отставание от МС уже 5 очков, а по игре и исполнению все 10-15. Увы - но пока в Арсенале только разговоры о титулах, но до дела ноги не доходят.
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    Serjinho
    1440481012
    апл - это та же рпл, только физика у игроков лучше. смотреть на это уг также невозможно. ожидал от арсенала большего...
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    Arsenal_my_life
    1440616104
    Твой рпл нткогда не будет на уровне апл, даде последня команда апл будет чемпионов в твоем скучном рпл
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    ologreds
    1694997319
    numo440191
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