Слуцкий: «Спортинг» – основной фаворит чемпионата Португалии»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий побеседовал с журналистами об ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против лиссабонского «Спортинга». Наставник москвичей ждет открытой игры.

«Мы готовимся, у нас есть план на игру. «Спортинг» — очень сильная команда, основной фаворит чемпионата Португалии. Команда хорошо укомплектована, хорошо готова на данном этапе. Будет очень интересный, яркий, открытый поединок. Пользуясь случаем, приглашаю зрителей посетить этот матч. Думаю, будет очень интересно», – сказал Слуцкий.

Напомним, что первая встреча завершилась победой «Спортинга» со счетом 2:1.