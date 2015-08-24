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    Дзюба: «Не получилось забить, хотя был хороший моментик»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба ответил на вопросы прессы после победного матча с «Рубином» (1:3) в рамках шестого тура РФПЛ.

    «Главное, что получилось выиграть. Было очень важно взять эти три очка, особенно после неудачного матча с «Краснодаром». Очень рады, что выиграли. «Рубин» — непростой соперник, хоть у них и не лучшее время. Футболисты там очень квалифицированные, хорошие. Они бились, старались. Во втором тайме был уже чуть ли не открытый футбол, начались качели, было интересно», – поделился впечатлениями Дзюба.

    Футболист отметил, что его задачи на поле не ограничиваются атакующими действиями.

    «Главное, что мы выиграли. Да, у меня не получилось забить, хотя был хороший моментик. Старался быть полезным, цеплялся за мячи. Моя задача в том числе помогать обороне. Тренер оценит, скажет конкретику. Хотелось забить. Надеюсь, мои голы еще придут. Буду работать на команду и делать все необходимое».

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.08.2015 22:55
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    Комментарии (12)
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    FCSM 06
    1440446410
    Иудушка обязательно забьет
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    Juve007
    1440446680
    У тебя и не получится ошпарок.ты даже не уровень Зенита.
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    Томик
    1440447444
    Какой игрочишка такой и моментик.
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    n272nm
    1440450340
    Артем хорошо отыграл. Жаль не забил, но был полезен.
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    Scouser21
    1440450352
    моментишка
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    Диктор
    1440450577
    Раз в году говорят даже палка стреляет.
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    cska-62
    1440450656
    Артём старался, даже пару эффективных действий совершил... Ну а потерял мяч или "накосячил" в несколько раз больше... :-))))) Слуцкий сказал, что смотрит все матчи РФПЛ. Шатов и Смольников готовы к игре в основе сборной однозначно, Дзюба - лишь для глубочайшего запаса... Тот же Смолов играет сегодня для своего клуба куда полезнее, хотя рядом с ним нет ни Халка, ни Витселя, ни Шатова...
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    ТОЛЬКО ФУТБОЛ
    1440466539
    НИКОГДА ОН НЕ БУДЕТ МНОГО ЗАБИВАТЬ...МЕДЛЕННО ДУМАЕТ...А ВОТ ПОБОРОТЬСЯ МОЖЕТ...В ПОЛУЗАЩИТУ ЕГО
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    ФОКС АРМЕЙСКИЙ
    1440509002
    всё таки игрочишко оооочень много говорит)))никакого у негобудущего .....лет через 5 он сопьётся и его все забудут....тьфу
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    ologreds
    1694997320
    numo440186
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