Дзюба: «Не получилось забить, хотя был хороший моментик»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба ответил на вопросы прессы после победного матча с «Рубином» (1:3) в рамках шестого тура РФПЛ.

«Главное, что получилось выиграть. Было очень важно взять эти три очка, особенно после неудачного матча с «Краснодаром». Очень рады, что выиграли. «Рубин» — непростой соперник, хоть у них и не лучшее время. Футболисты там очень квалифицированные, хорошие. Они бились, старались. Во втором тайме был уже чуть ли не открытый футбол, начались качели, было интересно», – поделился впечатлениями Дзюба.

Футболист отметил, что его задачи на поле не ограничиваются атакующими действиями.

«Главное, что мы выиграли. Да, у меня не получилось забить, хотя был хороший моментик. Старался быть полезным, цеплялся за мячи. Моя задача в том числе помогать обороне. Тренер оценит, скажет конкретику. Хотелось забить. Надеюсь, мои голы еще придут. Буду работать на команду и делать все необходимое».