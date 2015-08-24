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    • Виллаш-Боаш: «Рубин» владел преимуществом всего десять минут»

    Виллаш-Боаш: «Рубин» владел преимуществом всего десять минут»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал победу над «Рубином» (1:3) в рамках шестого тура РФПЛ. Португалец остался доволен своими подопечными.

    «Могу поздравить команду. Сегодня все было хорошо. Мы не заслужили заканчивать игру при счете 1:1. У нас было очень много моментов, мы могли забивать больше. Сегодня на поле была только одна команда. Заслуженная победа», – сказал Виллаш-Боаш.

    Наставник отметил также, что «Зенит» на протяжении практически всего матча владел инициативой.

    «У «Рубина» в матче было всего десять минут, когда они владели преимуществом. Мы отреагировали на это и забили второй мяч, который на самом деле должны были забивать до того, как соперник сравнял счет. Я доволен тем, как сегодня действовала моя команда».

    Комментировать игру защитника «Рубина» Эльмира Набиуллина, которого сватают в «Зенит», тренер питерцев отказался.

    «С моей стороны было бы не очень корректно оценивать игрока «Рубина». Я уже сказал и объяснил, какие игроки мне нужны. Жду от руководства клуба действий в этом направлении».

    Источник: Sports.ru

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    24.08.2015 21:58
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    Комментарии (2)
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    plusnindimon
    1440448141
    Рубин сейчас слабая команда, об этом говорит и место в чемпе и разница мячей, а тем более результат первого матча в ЛЕ с работничками
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    ologreds
    1694997320
    numo440180
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