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    • КДК запретит игрокам подходить близко к болельщикам после матча

    КДК запретит игрокам подходить близко к болельщикам после матча

    Глава КДК Артур Григорьянц сообщил о том, что Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза поддержит возможную рекомендацию о запрете футболистам чемпионата России подходить близко к фанатам после окончания матчей.

    «Лига уже высказалась по этому поводу. Думаю, уже в ближайшее время мы решим этот вопрос. Конечно, в стороне КДК не останется и будет помогать по мере возможности. Если поступит рекомендация о запрете игрокам подходить близко к болельщикам, то мы ее однозначно поддержим. Эта мера носит исключительно рекомендательный характер», – заявил Григорьянц.

    Отметим, что поводом для этого стал инцидент с болельщиком «Спартака» в Перми.

    Источник: ТАСС

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    24.08.2015 15:17
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    Комментарии (6)
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    Скобарь77
    1440420514
    А что было в Перми? Реальные парни?
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    jet andy
    1440420637
    Новый бредовый закон.
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    РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК
    1440425669
    БРЕДДДДДДДДДД.и за это им платят зарплату. ЗАПРЕТИТЕ ВООБЩЕ КДК И РФПЛ,всех работничков наших в КОЛХОЗ ПОДНИМАТЬ ЦЕЛИНУ...
    Ответить
    Temio
    1440484252
    Идиотизм какой-то...честно.
    Ответить
    серж 111
    1440500896
    пусть игроки в хиджабах играют
    Ответить
    ologreds
    1694997322
    numo440150
    Ответить
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