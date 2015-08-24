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    Тарасов: «Дай бог, чтобы каждую неделю брали три очка»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов подвел итоги матча шестого тура чемпионата России с «Уфой» (3:0).

    – Есть ли моменты, которыми ты остался недоволен после этого матча?

    – Если брать свою игру, то ошибки были. Их нужно избегать. В целом, хорошо провели матч.

    – Расскажи, как взаимодействовала полузащита с выходом Коломейцева?

    – Мы с Ндинга играли ближе к обороне, Саша располагался выше. Взаимодействие хорошее, мне понравилось.

    – Вспоминали перед игрой о прошлом сезоне, когда не получилось победить «Уфу»?

    – Лично я помнил. Не люблю проигрывать, поэтому такие матчи не забываются. Тогда «Уфа» нас переиграла. Сегодня взяли реванш.

    – Можно ли сказать, что «Локомотив» теперь – совсем другая команда, которая ставит перед собой самые серьезные задачи?

    – Мы всегда их ставили, но по разным причинам не все получалось. Не хочу говорить громких слов. Дай бог, чтобы мы каждую неделю брали по три очка, тогда все будет хорошо.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    24.08.2015 11:48
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    Комментарии (6)
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    DEN_i_SKA
    1440408444
    Пока не встретитесь с лидирующей тройкой. Быстро вас на место поставят...
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    За Спартак1922
    1440416587
    Локо все также скучно играет, все три гола в ворота Уфы - чистейшие привозы уфимцев. Попадутся клубы по сильнее типо Зенита, ЦСКА, Спартака, Краснодара ,будут проблемы. Матч с Тереком показал, насколько предсказуема и беззуба атака Локомотива.
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    per4ik_aye
    1440423797
    На бога надейся, а сам не плошай
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    ologreds
    1694997323
    numo440132
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