Тарасов: «Дай бог, чтобы каждую неделю брали три очка»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов подвел итоги матча шестого тура чемпионата России с «Уфой» (3:0).

– Есть ли моменты, которыми ты остался недоволен после этого матча?

– Если брать свою игру, то ошибки были. Их нужно избегать. В целом, хорошо провели матч.

– Расскажи, как взаимодействовала полузащита с выходом Коломейцева?

– Мы с Ндинга играли ближе к обороне, Саша располагался выше. Взаимодействие хорошее, мне понравилось.

– Вспоминали перед игрой о прошлом сезоне, когда не получилось победить «Уфу»?

– Лично я помнил. Не люблю проигрывать, поэтому такие матчи не забываются. Тогда «Уфа» нас переиграла. Сегодня взяли реванш.

– Можно ли сказать, что «Локомотив» теперь – совсем другая команда, которая ставит перед собой самые серьезные задачи?

– Мы всегда их ставили, но по разным причинам не все получалось. Не хочу говорить громких слов. Дай бог, чтобы мы каждую неделю брали по три очка, тогда все будет хорошо.